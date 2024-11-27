Запад намерен передать Киеву кредит в $50 млрд за счет активов РФ

Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран «Большой семерки».

До конца текущего года страны G7 планируют передать Украине кредит в размере $50 млрд за счет замороженных активов РФ.

В настоящее время США и их партнеры вышли на финальный этап оказания помощи Киеву за счет замороженных активов России, отметил он.

Блинкен также добавил, что в отношении РФ введены новые санкции. Они затронут финансовый сектор. Так, ограничения коснутся деятельности Газпромбанка и шести его иностранных дочерних компаний.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия ответит адекватными и аналогичными действиями на решение стран Запада использовать российские активы и получаемые от них доходы.

Ранее сообщалось о том, что США отправляют ВСУ старые ракеты ATACMS.