Белоруссия обеспечит Калининград продуктами, включая картофель

Белоруссия выразила готовность обеспечить Калининградскую область полным спектром продовольственных товаров, включая картофель. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время переговоров с главой российского региона Алексеем Беспрозванных, сообщило БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на логистические сложности, Белоруссия обеспечит необходимые объемы продовольствия, в частности картофеля.

Президент Белоруссии заверил, что республика всегда готова оказать поддержку Калининградской области. Он подчеркнул свою ответственность, а также солидарность белорусского народа за этот регион, являющийся частью общего Отечества.

Ранее сообщалось, что в Приморье неизвестные оставили тонны картофеля у дороги.