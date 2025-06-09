Белоруссия обеспечит Калининград продуктами, включая картофель
Лукашенко: Белоруссия готова помочь Калининградской области с продуктами
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Белоруссия выразила готовность обеспечить Калининградскую область полным спектром продовольственных товаров, включая картофель. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время переговоров с главой российского региона Алексеем Беспрозванных, сообщило БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на логистические сложности, Белоруссия обеспечит необходимые объемы продовольствия, в частности картофеля.
Президент Белоруссии заверил, что республика всегда готова оказать поддержку Калининградской области. Он подчеркнул свою ответственность, а также солидарность белорусского народа за этот регион, являющийся частью общего Отечества.
Ранее сообщалось, что в Приморье неизвестные оставили тонны картофеля у дороги.