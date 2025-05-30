Несколько тонн брошенного картофеля обнаружили на дороге

В Приморском крае, недалеко от города Артем, местные жители обнаружили горы бесхозных мешков с картофелем. Кадры с ненужными клубнями опубликовал телеграм-канал Svodka25.

Тонны картофеля находятся вдоль дороги и на полях. Местные жители выразили недоумение и обеспокоенность в связи со случившимся, особенно на фоне недавних высказываний о дефиците картофеля президента РФ Владимира Путина.

Предположительно, кто-то решил избавиться от избытка или невыгодного урожая, чтобы снизить затраты или не решать вопросы с невостребованными запасами.

Ранее исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников рассказал, что картофель и другие овощи открытого грунта — одни из самых затратных культур в стране.

Он объяснил, что нынешний дефицит картофеля на рынке связан с аномальными погодными условиями, сокращением посевных площадей и переходом производителей на более прибыльные культуры.

Накануне президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) прокомментировал дефицит картофеля в стране, процитировав президента Белоруссии Александра Лукашенко.