Несколько тонн брошенного картофеля обнаружили на дороге
В Приморье неизвестные оставили тонны картофеля у дороги
Фото: [freepik.com]
В Приморском крае, недалеко от города Артем, местные жители обнаружили горы бесхозных мешков с картофелем. Кадры с ненужными клубнями опубликовал телеграм-канал Svodka25.
Тонны картофеля находятся вдоль дороги и на полях. Местные жители выразили недоумение и обеспокоенность в связи со случившимся, особенно на фоне недавних высказываний о дефиците картофеля президента РФ Владимира Путина.
Предположительно, кто-то решил избавиться от избытка или невыгодного урожая, чтобы снизить затраты или не решать вопросы с невостребованными запасами.
Ранее исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников рассказал, что картофель и другие овощи открытого грунта — одни из самых затратных культур в стране.
Он объяснил, что нынешний дефицит картофеля на рынке связан с аномальными погодными условиями, сокращением посевных площадей и переходом производителей на более прибыльные культуры.
Накануне президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) прокомментировал дефицит картофеля в стране, процитировав президента Белоруссии Александра Лукашенко.