Белоруссия запретила ввоз в республику гречки из России

Ввоз в Белоруссию гречневой крупы российского производителя «Вега-инжиниринг» отныне находится под запретом. Как сообщает реестр «Продукция и услуги Республики Беларусь», данное решение накануне принял Белорусский государственный комитет по стандартизации.

То же самое касается продажи гречки указанного производителя в магазинах Белоруссии.

«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2021 „О безопасности пищевой продукции“ (части 1 статьи 5 главы 1), ТР ТС 022/2011 „Пищевая продукция в части ее маркировки“, — говорится в сообщении.

В белорусском контролирующем ведомстве пояснили, указанная на упаковках информация о продукте идет вразрез с его реальными свойствами. В частности, в ходе испытаний было выявлено, что гречка от «Вега-инжиниринг» разваривалась на четыре минуты дольше от заявленной производителем максимальной нормы.

Ранее диетолог Гинзбург рекомендовал употреблять в пищу булгур как альтернативу гречке.