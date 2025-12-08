Бензин в России стал дороже, чем в США, на 8%

Стоимость автомобильного топлива в России превысила цены в США на 8%, пишет «Независимая газета».

В США стоимость бензина опустилась ниже отметки 3$ за галлон, достигнув самого низкого уровня с 2021 года. В то же время в России наблюдается устойчивый рост розничных цен на бензин, который опережает общую инфляцию.

Основной причиной удешевления топлива в Америке стало падение мировых цен на сырую нефть, которая формирует около половины конечной стоимости бензина. Также свою роль сыграли стагнация спроса и завершение летнего сезона активных поездок.

В России ситуация противоположная. Ключевыми факторами роста цен являются высокая фискальная нагрузка — доля налогов и сборов в цене топлива достигает 60%, а также действие демпферного механизма.

Этот механизм сглаживает для внутреннего рынка колебания мировых цен на нефть, но в нынешних условиях не позволяет розничным ценам снижаться.

Несмотря на некоторое снижение оптовых цен внутри страны благодаря ограничениям на экспорт и регулированию биржевых торгов, а также из-за сезонного спада спроса и завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), эксперты не ожидают длительного снижения стоимости нефтепродуктов для потребителей в преддверии новогодних праздников.

В США же низкие цены на нефть, по прогнозам, продолжат сдерживать розничные цены на топливо.

Ранее сообщалось, что страны G7 и Евросоюза обсуждают запрет на морские перевозки российской нефти.