В России достаточно топлива. Эту простую истину, казалось бы, можно принять как данность. Но общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik обратил внимание на другую, более тонкую проблему: дело не в реальных запасах, а в том, как информацию о топливе доносят до людей. Он уверен: властям и экспертам нужно максимально прозрачно и без купюр объяснять населению, что на самом деле происходит с бензином и дизелем. Иначе фейки и искусственная паника сделают свое черное дело быстрее любых логистических сбоев.

Да, отдельные сложности существуют. Василец признает: определенные проблемы с логистикой в Крыму есть. Но подчеркивает: в ближайшее время их выровняют без каких-либо серьезных затруднений. Технически это решаемые вопросы, не имеющие ничего общего с тотальным дефицитом. Однако беда в том, что информационное поле работает против здравого смысла. На фоне целенаправленной кампании по разгону паники люди начинают вести себя иррационально.

Последствия такого поведения видны уже сейчас. Граждане, опасаясь несуществующего дефицита, скупают топливо в неадекватных объемах — в канистры, бочки, любые емкости. Именно этот ажиотажный спрос, а вовсе не реальное отсутствие бензина на нефтебазах, создает локальные перебои. Паника становится самореализующимся пророчеством: чем больше боятся, тем больше закупают, и тем напряженнее становится ситуация на заправках.

Итог очевиден и парадоксален: топлива в стране достаточно, но его может не хватить именно из-за того, что кому-то выгодно раздувать страхи. Единственное лекарство от этой напасти, по мнению Васильца, — максимально честная и подробная коммуникация с населением. Рассказать людям факты, назвать цифры, объяснить реальные масштабы логистических проблем и сроки их решения. Только тогда исчезнет благодатная почва для фейков, и бензин перестанут закупать мешками, оставив тем, кому он нужен действительно — обычным водителям, которые просто хотят доехать до работы.

Ранее сообщалось, что на АЗС Петербурга ограничили продажу топлива 50 литрами.