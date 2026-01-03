Бензиновый след останется: что значит решение Европы по авто с ДВС для России?

Европейский союз пересматривает свои радикальные климатические амбиции, признавая, что полный переход на электротягу к середине следующего десятилетия оказался трудновыполнимой задачей. Европейская комиссия подготовила план, согласно которому после 2035 года до 10% новых автомобилей смогут оснащаться традиционными двигателями внутреннего сгорания, пишет «За рулем» .

Этот шаг, ставший результатом беспрецедентного давления со стороны промышленных гигантов Германии и Италии, фактически останавливает тотальную электрификацию и возвращает веру в гибридные технологии и синтетическое топливо. Автоконцерны, столкнувшись с падением спроса на электрокары и жесткой конкуренцией со стороны Китая, получили необходимую передышку, которая позволит сохранить рабочие места и производственные мощности для выпуска классических агрегатов.

Для России данное решение несет важные экономические и технологические последствия, выступая своего рода стабилизатором для энергетического сектора. Сохранение доли ДВС в Европе означает долгосрочное поддержание спроса на жидкое топливо, что косвенно страхует российский экспорт нефтепродуктов, переориентированный на восточные и южные рынки.

Поскольку мировые цены на сырье тесно связаны с глобальным балансом потребления, «бензиновый ренессанс» в ЕС не даст спросу на нефть обвалиться так стремительно, как предсказывали сторонники «зеленого» перехода.

Кроме того, отказ Европы от стопроцентного запрета ДВС открывает новые возможности для российского автопрома и рынка запчастей. Отечественные производители, продолжающие делать ставку на классические моторы, смогут дольше оставаться в глобальном технологическом контексте, избегая полной изоляции в узкой нише устаревших технологий. Это также упрощает параллельный импорт комплектующих: пока в ЕС производятся узлы для традиционных двигателей, цепочки поставок для обслуживания существующего автопарка в России будут оставаться жизнеспособными.

Таким образом, европейский прагматизм невольно создает условия для более плавного и менее болезненного развития российского транспортного сектора в условиях меняющегося мирового порядка.

Ранее сообщалось, как изменится курс доллара в 2026 году по прогнозу финансиста.