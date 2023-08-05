Без сопровождения: назван способ сэкономить до пяти процентов от стоимости жилья

Однако, как рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, некоторые из этих статей вполне можно исключить, отдав вместо денег свое время.

«Обойтись без риелтора в современных условиях можно. Нужно лишь определить свои потребности и требования к недвижимости: какой тип жилья нужен, какой бюджет есть, какие районы интересуют и так далее», — рассказала Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На сайтах с объявлениями нужно найти подходящий вариант, ознакомиться с правоустанавливающими документами и сведениями, подтверждающими юридическую чистоту квартиры, пообщаться с соседями, осмотреть квартиру, продолжила собеседница.

«Единых тарифов на услуги риелторов, конечно, не существует. Хорошему специалисту придется платить. Счет от него может составлять от 3% до 5% от стоимости недвижимости. Именно эту сумму и можно сэкономить, отказавшись от сопровождения агента», — пояснила эксперт.

Если без риелтора совсем никак не обойтись, нужно искать специалистов только с хорошей репутацией. Можно обратиться за рекомендацией к знакомым и друзьям, почитать отзывы, подытожила Проданова.

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