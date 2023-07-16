Проверяйте все — от состояния труб до документов: как снять квартиру в столице и не пожалеть об этом

Ежегодно в Москву переезжают большое количество людей. Чаще всего их квартирный вопрос решается с помощью арендного жилья. Чтобы не нарваться на мошенников, важно знать, как безопасно снять квартиру в столице.

Сейчас у приезжих в Москву много ресурсов, с помощью которых можно найти жилье. Объявления об аренде квартиры публикуют на специализированных сайтах и в группах в социальных сетях, но стоящие предложения будет найти сложно.

«Кроме того, часто пишут, что квартира сдается от собственника, но по факту номер телефона в объявлении будет указан посредника. К ним стоит обращаться, если арендатор никогда самостоятельно не искал жилье для долгосрочного съема, а также если необходим индивидуальный подход по поиску квартиры», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» риелтор Галина Внукова.

Другими подводными камнями в объявлении могут быть несоответствующие фотографии и неверное указание расстояния до общественного транспорта, которое часто хозяева квартиры преуменьшают. Если этот фактор важен, то его стоит самостоятельно проверить или пробить адрес по карте.

«Уже на очную встречу собственника необходимо попросить принести документы, которые будут подтверждать права на владение квартирой», – уточнила эксперт.

При осмотре жилья необходимо обратить внимание не только на его внешний вид, но также оценить состояние труб, газовой плиты, мебели и бытовой техники. Стоит помнить, что все отношения с хозяином квартиры должны оформляться в письменном виде.

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