«Без ударов по личным доходам»: главное обещание депутата всем россиянам на ближайшие три года

Прогнозный показатель дефицита на период 2026–2028 годов не превысит 1,3% от ВВП. При этом уровень государственного долга планируется удерживать вблизи 17,7% от ВВП, не допуская его роста выше 20%. По словам зампреда комитета по бюджету и налогам, это позволит обеспечить финансирование всех социальных обязательств в полном объеме, сообщает ТАСС .

Основным источником покрытия дефицита в 2026 году станут внутренние заимствования, прежде всего — размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на российском рынке. Дополнительным источником будут средства с бюджетных счетов, включая резервы. Внешние займы, напротив, не планируется привлекать, объем обязательств по ним будет сокращаться.

Как подчеркнул Панеш, такая финансовая политика направлена на сохранение стабильности и предполагает постепенные изменения без резкого воздействия на доходы граждан.

