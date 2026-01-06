«Без ударов по личным доходам»: главное обещание депутата всем россиянам на ближайшие три года
Депутат Панеш: опасный порог в 22% для госдолга остается теоретической угрозой
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Прогнозный показатель дефицита на период 2026–2028 годов не превысит 1,3% от ВВП. При этом уровень государственного долга планируется удерживать вблизи 17,7% от ВВП, не допуская его роста выше 20%. По словам зампреда комитета по бюджету и налогам, это позволит обеспечить финансирование всех социальных обязательств в полном объеме, сообщает ТАСС.
Основным источником покрытия дефицита в 2026 году станут внутренние заимствования, прежде всего — размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на российском рынке. Дополнительным источником будут средства с бюджетных счетов, включая резервы. Внешние займы, напротив, не планируется привлекать, объем обязательств по ним будет сокращаться.
Как подчеркнул Панеш, такая финансовая политика направлена на сохранение стабильности и предполагает постепенные изменения без резкого воздействия на доходы граждан.
