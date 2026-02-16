Без заявлений и справок: получение налоговых вычетов предложили автоматизировать

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру финансов Антону Силуанову предложение внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям. По мнению парламентария, действующий заявительный порядок слишком сложен и часто становится препятствием для граждан, особенно пенсионеров и маломобильных людей.

Сейчас для получения вычета необходимо собирать документы, заполнять декларацию 3-НДФЛ и подавать ее в установленные сроки. Чернышов предлагает использовать уже имеющиеся у государства данные: ФНС могла бы самостоятельно рассчитывать сумму возврата и направлять гражданину уведомление. Для получения средств потребуется лишь подтвердить согласие в личном кабинете на портале «Госуслуги», пишет ТАСС.

Технологические возможности для этого уже есть. Данные для имущественного вычета содержатся в системах Росреестра, сведения об уплаченном НДФЛ — у налоговых агентов, а информацию об оплате обучения могут предоставлять образовательные организации. По оценке депутата, автоматизация упростит процедуру, ускорит выплаты и снизит нагрузку на налоговые органы.

