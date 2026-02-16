Подмосковье вошло в список регионов с зарплатой более ₽100 тыс.

Средняя зарплата свыше ₽100 тыс. в ноябре зафиксирована в 15 регионах России — год назад таких субъектов было 12. В их числе оказалось и Подмосковье: вместе с Санкт-Петербургом регион имеет показатель порядка ₽116 тыс.

Как пишет РИА Новости, лидерами остаются Магаданская область и Чукотка — ₽244 тыс. и ₽212 тыс. соответственно. В тройке также Москва с ₽171,3 тыс. Более ₽150 тыс. в среднем получали жители Ямало-Ненецкого автономного округа — ₽158 тыс.

В список регионов с доходами выше ₽100 тыс. также вошли Якутия (₽139,6 тыс.), Сахалин (₽139 тыс.), Камчатка (₽137,3 тыс.), Ненецкий АО (₽134,7 тыс.), Ханты-Мансийский АО (₽120,3 тыс.) и Мурманская область (почти ₽120 тыс.). Новичками рейтинга стали Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область — чуть более ₽103 тыс. В среднем по России показатель составил ₽98,2 тыс. против ₽86,4 тыс. годом ранее.

Ранее сообщалось, что стажерам хотят платить зарплату и заключать с ними договор.