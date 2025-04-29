Безработица при Трампе выросла на 4,2%
Трамп увеличил безработицу в США
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За 100 дней президентства Дональда Трампа в США не улучшилась ситуация на рынке труда.
По последним данным, уровень безработицы в стране снова вернулся к максимальным значениям. Реальные зарплаты граждан далеки от максимальных и существенно ниже тех, что были при Джо Байдене.
Об этом со ссылкой на американский Минтруд сообщает РИА Новости.
В марте безработица выросла на 0,1 пункта, до 4,2%, что стало максимумом с ноября прошлого года.
Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении реальных зарплат американских граждан. По итогам первого месяца весны она составила $33,9 в час. Рекордная реальная зарплата за указанный период была в декабре прошлого года — $34 за час труда.
Ранее сообщалось о том, что университеты США выступили против политики Трампа в сфере образования.