Безработица при Трампе выросла на 4,2%

За 100 дней президентства Дональда Трампа в США не улучшилась ситуация на рынке труда.

По последним данным, уровень безработицы в стране снова вернулся к максимальным значениям. Реальные зарплаты граждан далеки от максимальных и существенно ниже тех, что были при Джо Байдене.

Об этом со ссылкой на американский Минтруд сообщает РИА Новости.

В марте безработица выросла на 0,1 пункта, до 4,2%, что стало максимумом с ноября прошлого года.

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении реальных зарплат американских граждан. По итогам первого месяца весны она составила $33,9 в час. Рекордная реальная зарплата за указанный период была в декабре прошлого года — $34 за час труда.

Ранее сообщалось о том, что университеты США выступили против политики Трампа в сфере образования.