Университеты США выступили против политики Трампа в сфере образования

Некоторые престижные университеты США решили создать объединение с целью противостоять политике президента США Дональда Трампа в сфере образования, в частности его решению сократить финансирование научных исследований и нападкам на академическую независимость в системе высшего образования. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что представители вузов, входящие в объединение, обсуждают, каковы их «красные линии» в переговорах с властями, а также оценивают, какие меры принимать в ответ на различные требования администрации Трампа.

Представители учебных заведений решили, что одной из таких «красных линий» для них является отказ от академической независимости, а именно возможности самостоятельно принимать решение о приеме студентов, найме сотрудников и организации учебного процесса, заключили авторы публикации.

Ранее сообщалось о том, что Гарвард намерен судиться с администрацией Трампа из-за замороженного финансирования.