Билл Гейтс собрался вложить миллиарды долларов в атомную энергетику

Один из богатейших людей в мире бизнесмен Гейтс инвестирует в атомную энергетику миллиарды долларов. Он захотел помочь Соединенным Штатам добиться лидерства как в этой сфере, так и в борьбе с изменением климата, так он объяснил свое решение в интервью CBS.

В штате Вайоминг планируют построить инновационную атомную электростанцию. У этого объекта будет применяться взамен классического водяного охлаждения реактора натриевое. Реализовывать данное строительство будет компания TerraPower, которая принадлежит Гейтсу. Он заявил, что инвестирует в проект столько денег, сколько необходимо для его полного выполнения.

«Я вложил более миллиарда, и я вложу еще миллиарды», - указал он.

По мнению Гейтса, подобные АЭС позволят гораздо более безопасно и дешево производить электроэнергию. Этот шаг позволит более эффективно бороться с парниковыми газами. Сейчас в строительстве АЭС ведущие роли занимает Китай, но США могут вырваться вперед, если будут использовать более новые технологии и станут более конкурентоспособными в данной сфере.

Ранее Гейтс заявил, что со временем развитие искусственного интеллекта позволит людям перевести весь процесс труда на трехдневную рабочую неделю.