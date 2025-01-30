Биржевая цена на золото достигла своего нового рекорда

Цена на золото в четверг, 30 января, заметно увеличилась после выхода данных по макроэкономике США и достигла своего нового рекорда, сообщил портал «Прайм».

На момент 18:46 мск стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $52,24, что составляет 1,89%, и составила $2 845,74 за тройскую унцию.

К 19:01 мск рост ускорился до 2,13%, золото торговалось по $2853,2 за унцию, что стало новым историческим максимумом. Фьючерс на серебро с поставкой в марте также показывал рост: он увеличился на 4,27% и достиг $32,733 за унцию.

Ранее сообщалось, что курс доллара может упасть на 20% по отношению к основным валютам и на 30% — к золоту в 2025 году, такой прогноз дал датский Saxo Bank.