Германия и Британия собрались подписать договор с положением о взаимной обороне

В новом договоре, который заключают между собой Германия и Британия, содержится пункт о взаимопомощи в случае угрозы извне этим странам. Об этом сообщила газета Politico.

По сведениям издания, выработке нового договора предшествовали 18 раундов переговоров. Теперь они близятся к концу, и итоговый документ должен быть подписан 17 июля. Оборонное партнерство выступает в этом договоре одним из ключевых пунктов. Согласно ему, любая стратегическая угроза одному государству автоматически является и угрозой другому. Страны обязуются оказывать помощь друг другу при угрозе извне.

В рамках соглашения обе стороны обязуются вести совместные разработки в оборонной сфере, в том числе работы над созданием новых дальнобойных ракет.

«Предполагается открытие в Соединенном Королевстве завода по производству стволов артиллерийских орудий германского оружейного концерна Rheinmetall», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus. Он отметил, что это довольно сложные в использовании ракеты и на их освоение нужно не менее шести месяцев. Власти Германии не хотят публично раскрывать планы поставок вооружений Киеву, чтобы держать Россию в неведении, заключил канцлер.