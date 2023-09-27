Бизнес Подмосковья с начала года привлек почти 16 млрд рублей при помощи гарантийного фонда

Подмосковные предприниматели с начала года заключили с Московским областным гарантийным фондом договоры поручительства на 7,2 миллиарда рублей. Это позволило бизнесменам взять кредиты на 15,8 миллиарда рублей.

В этом году с региональным гарантийным фондом было заключено восемьсот тридцать таких договоров, сообщила глава министерства инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Эта поддержка позволяет МСП привлекать значительные заемные средства для реализации своих проектов», — подчеркнула министр.

За первое полугодие поручительствами областного гарантийного фонда воспользовались почти шестьсот субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма привлеченных бизнесменами заемных средств составила почти четырнадцать миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о росте экономики Московской области.