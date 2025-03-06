Бизнес в Кемеровской области нарастил объемы расчетов с самозанятыми в прошлом году
Расчеты с самозанятыми в Кузбассе увеличились в четыре раза в 2024 году
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Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в Кемеровской области в прошлом году увеличили объем расчетов с самозанятыми в четыре раза, то есть до 110 млн рублей. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Уточняется, что число операций при этом выросло в семь раз. Средний чек составил более 28 тыс. рублей.
Добавляется, что в целом по России предприниматели закупили у самозанятых товары и услуги на сумму свыше семи миллиардов рублей, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Самый большой объем расчетов приходится на обе столицы, а также Подмосковье.
Ранее сообщалось, что более чем на 20% вырос спрос на самозанятых в Нижегородской области в этом году.