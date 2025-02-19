В Нижегородской области увеличился спрос на самозанятых с начала года

В Нижегородской области спрос на самозанятых увеличился более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в прошлом году в регионе средний доход таких специалистов составил свыше 71 тыс. рублей в месяц, что делает ее одной из самых привлекательных территорий для самозанятых в Приволжском Федеральном округе.

Ранее сообщалось, что в 2024 году самозанятые из Подмосковья заключили договоры с госкомпаниями почти на 975 млн руб.