«Бизнесу не хватает грузчиков»: эксперты раскрыли, как растет престиж работы вахтовиком

Сегодня в России отмечается День вахтовика, и в последнее время этот праздник имеет особую актуальность. Эксперты рассказали, насколько популярен этот тип занятости, насколько увеличился его престиж и выгодно ли идти на вахтовый рынок.

Более стабильные сотрудники

Как рассказал директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS Максим Герасимов, за последние годы резко выросла потребность в рабочем персонале, и наибольшая нехватка приходится на отрасли строительства, ритейла, клининга, сферы обслуживания.

«Бизнесу не хватает грузчиков, комплектовщиков, упаковщиков и других линейных профессий. Многие работодатели используют персонал, работающий вахтовым методом. Такие сотрудники стабильны для работодателя, в отличие от желающих временно подработать на короткий промежуток времени», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ставки растут

Эксперт отметил, что вахтовики всегда славились высоким заработком, а сейчас на фоне дефицита кадров работодатели и вовсе начали повышать ставки.

«Зарплаты могут отличаться в зависимости от города. Например, два года назад оклад грузчика на теплом складе класса А за смену составлял от 3-4 тыс. рублей. Исполнитель мог заработать до 120 тыс. рублей за 30-дневную вахту. На Урале — от 2,5-3 тыс. рублей за смену, это 90 тыс. за 30 дней. В 2024 году ставка для вахтовиков в Москве доходит до 7 тыс. рублей за смену, а в Ростове-на-Дону, например, можно заработать до 5 тыс. рублей в день или 150-210 тыс. рублей в месяц», — уточнил Герасимов.

Плюсы и минусы

Сегодня, чтобы стать вахтовиком, необязательно для этого ехать на Крайний Север. Подобных вакансий много в крупных городах ЦФО, Сибири, Урала, Поволжья, южных регионов.

Профессиональный HR, директор по развитию сервиса «Бабушка на час» Ирина Корнеева добавила, что плюсом такого формата работы можно назвать отсутствие необходимости платить за жилье и питание — все расходы берет на себя работодатель.

«Это позволяет эффективно копить деньги. В перерывах человек может полностью отключиться от работы, жить в комфортном ритме, заниматься своими личными делами или решать бытовые вопросы. Но имеются и минусы такого рода занятости. За время работы вахтой накапливаются физическая и моральная усталость. Выходных чаще всего не бывает, смены длинные, жить приходится по графику «работа – сон – работа», — пояснила специалист.

Также вахтовик оторван от семьи, из-за чего могут возникать проблемы в отношениях, добавила Корнеева.

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