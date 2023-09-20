Бизнесу Подмосковья доступно свыше трехсот помещений на первых и вторых этажах МКД

В настоящее время бизнесу в Подмосковье доступно свыше трехсот помещений, расположенных на первых и вторых этажах жилых домов, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Когда мы запустили сервис «Открой бизнес на 1-2 этажах МКД», к нему сразу же присоединились два крупнейших застройщика <…>. Сегодня к сервису для подмосковных предпринимателей присоединились еще пять компаний», — отметила министр.

Сервис «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД» был запущен в августе этого года. Ознакомиться с помещениями, которые доступны в рамках программы, можно на инвестиционной карте Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе стараются делать удобными сервисы для предпринимателей.