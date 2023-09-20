Бюджет Подмосковья в этом году получил 302 млн рублей благодаря приватизации областной собственности

С начала текущего года в Подмосковье было приватизировано двенадцать имущественных лотов, которые находились в областной собственности.

Благодаря этому в бюджет региона поступило 302 миллиона рублей. Это на десять миллионов больше, чем в прошлом году, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«В настоящее время на торгах находится еще одиннадцать лотов на сумму 372 миллиона рублей, до конца года будет выставлено на торги еще двадцать шесть (лотов. — прим. ред.). <…> Ожидаемые поступления в бюджет от реализации этого имущества, по предварительным расчетам, составят один миллиард рублей», — отметила министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что инвестиции в основной капитал Подмосковья в первом полугодии превысили пятьсот миллиардов рублей.