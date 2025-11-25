Бюджеты российских регионов ушли в глубокий дефицит
Совокупный дефицит бюджетов субъектов РФ по итогам трех кварталов 2025 года достиг 169,2 млрд руб. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в своем обзоре «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов», сообщили «Ведомости».
Ситуация кардинально отличается от прошлогодней: за аналогичный период 2024 года был зафиксирован профицит в 849,1 млрд руб. Таким образом, за год регионы потеряли более триллиона рублей. Ключевой причиной резкого ухудшения стало опережающее увеличение расходов, которые выросли на 14,6%, тогда как доходы увеличились лишь на 6,9%, что соответствует уровню инфляции.
С дефицитом столкнулись 56 субъектов федерации. Наиболее сложная ситуация сложилась в регионах за Уралом. Антилидером стала Кемеровская область (-43,9 млрд рублей), что связывают с кризисом в угольной отрасли. В список регионов с наибольшим дефицитом также вошли Иркутская область (-41,1 млрд), Тюменская область (-33,8 млрд), Ямало-Ненецкий (-33,5 млрд) и Новосибирская область (-33,5 млрд).
На противоположном полюсе расположились самые профицитные регионы: Москва (269,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (47,9 млрд) и Татарстан (43,9 млрд).
Официальные данные Минфина, отвечающего за 55 регионов, выглядят немного лучше — ведомство оценивает дефицит в 139 млрд руб. Однако в конце октября глава министерства Антон Силуанов допустил, что к концу года показатель может достичь 300 млрд.
Эксперты дают еще более пессимистичные прогнозы. Эмиль Аблаев из ЦМАКП не исключает, что реальный совокупный дефицит регионов за 2025 год может превысить ожидаемый в 2-2,5 раза. По его словам, доходная база уязвима из-за возможной просадки налога на прибыль.
Основными причинами финансовых проблем регионов стали индексация и повышение оплаты труда бюджетников, расширение соцвыплат, а также затраты на выполнение нацпроектов и инвестиционных программ. На этом фоне Минфин ожидает дефицит федерального бюджета по итогам года на уровне 5,7 трлн руб.
