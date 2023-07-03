Благодаря инвесткарте предприниматели в Подмосковье подписали 162 договора о предоставлении земли

Подмосковные представители бизнеса благодаря инвестиционной карте подписали 162 договора о предоставлении земли для реализации проектов. Карта доступна на Инвестпортале области.

В общей сложности объем инвестиций в реализацию этих проектов превышает 120 миллиардов рублей. С запуском этих производств в области будет создано пятнадцать с половиной тысяч рабочих мест.

Участки были подобраны в рамках льготной программы «Земля за один рубль» и предоставлены без проведения торгов. Больше всего договоров заключили в Сергиевом Посаде – двадцать.

Инвесткарта является одним из элементов регионального инвестиционного стандарта, который внедрен в Подмосковье.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода областного бюджета.