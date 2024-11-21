«Благотворительности не будет»: Захарова высказалась о поставках газа OMV

Россия не будет играть в благотворительность и сотрудничать в части поставок газа с австрийской компанией OMV. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Ее слова привел ТАСС.

Захарова считает, что австрийский концерн поступает совершенно недобросовестно. Он заявил, что взыщет с «Газпрома» 230 млн евро за недопоставленный газ. При этом австрийские бизнесмены отказываются брать во внимание, что транспортировка топлива была прекращена по никак не зависящим от РФ причинам.

«Наша негативная реакция на подобное, мне кажется, более чем оправдана. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — указала она.

Дипломат также обвинила Австрию в создании государственного фейка. Ее канцлер Карл Нехаммер разразился безосновательными обвинениями в адрес России, якобы та шантажирует его страну поставками газа. Захарова отвергла все австрийские доводы и заявила, что Россия не будет поставлять газ в эту страну без ее оплаты.

Ранее Захарова высказалась о «плане стойкости» Зеленского. Она назвала этот документ набором болезненных фантазий, который должен удержать украинского президента у власти. Дипломат добавила, что сейчас вообще мало кто понимает, что именно там содержится.