Захарова: «план стойкости» Зеленского является набором болезненных фантазий для сохранения власти

Так называемый план стойкости, разработанный Владимиром Зеленским, является очередным набором болезненных фантазий, который должен удержать президента у власти. Такое мнение высказала в ходе брифинга Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее точку зрения привело РИА Новости.

Она так отозвалась о новом проекте, который на днях анонсировал украинский лидер. В нем содержится 10 пунктов плюс приложения. При этом мало кто понимает, что в нем на самом деле содержится. Детали плана должны быть публично раскрыты только в декабре.

«Все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского», — указала дипломат.

Захарова добавила, что новое ведомство Украины, министерство объединения, создается для закручивания гаек в стране. Оно тоже становится плодом больного воображения Зеленского.

Со своим «планом стойкости» президент Украины выступил на закрытом заседании Верховной Рады. Во время этого мероприятия отключали даже мобильную связь.