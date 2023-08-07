Благоустройство продолжается вблизи станций МЦД-4 в Подмосковье

Работы по благоустройству территорий вблизи станций МЦД-4 продолжаются в Подмосковье. По словам главы областного Минблагоустройства Михаила Хайкина, в порядок приводят территории у шести станций.

«Мы хотим, чтобы жителей и гостей Подмосковья встречали чистые благоустроенные пространства, где удобно подождать нужный транспорт, оставить автомобиль на парковке, безопасно в темное время суток», - сказал министр.

Четвертый диаметр проходит через четыре городских округа – Наро-Фоминск, Одинцово, Реутов и Балашиху. В его составе – девять станций. Из них благоустраивают шесть.

Работы по благоустройству завершатся в следующем месяце. Так же на сентябрь запланирован запуск МЦД-4.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что участок трассы М-12 в Подмосковье сдадут досрочно.