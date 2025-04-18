Блогер Неткачев пояснил причины дальнейшего удорожания недвижимости

По словам блогера Кирилла Неткачева, нужда в жилье вынуждает людей брать его по текущим ставкам и по текущей стоимости. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что ключевым двигателем приобретения жилья у среднего класса является семейная ипотека. Сегодня застройщики рассчитывают, что семейную ипотеку могут расширить для семей с детьми до 18 лет. Что в итоге поддержит отрасль. Однако одновременно с поддержкой продолжится и дальнейший рост цен.

Ранее эксперт Цыганов заявил, что в России наблюдается рост спроса на аренду загородной недвижимости.