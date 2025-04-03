Эксперт Цыганов: в России наблюдается рост спроса на аренду загородной недвижимости

По словам завкафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александра Цыганова, спрос на загородную недвижимость в весенний сезон традиционно увеличивается. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что жители нашей страны присматриваются к загородным объектам как для организации летнего отдыха, так и для регулярного проживания, что с развитием доставки в окрестностях крупных городов стало значительно популярнее.

По мнению эксперта, стоимость загородной недвижимости зависит от ряда факторов, в первую очередь от локации, которая может быть популярной, что, соответственно, сразу поднимает стоимость даже по сравнению с формально похожими аналогами.

Ранее сообщалось, что резкое повышение спроса на элитную недвижимость зафиксировали в Подмосковье.