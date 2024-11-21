В прошлом году число долларовых миллиардеров в мире выросло на 4%, составив рекордные 3 323 человека, а их совокупное состояние увеличилось на 9%. По словам блогера Стаса Васильева, подобные исследования обычно просто показывают тенденцию, что весьма красноречиво свидетельствует об устройстве человечества. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что наибольший рост наблюдается именно в Штатах, однако и в России есть рост числа миллиардеров, что очень плохо.

По мнению эксперта, понятно, в чью пользу произошло перераспределение ресурсов в странах Старого Света — в пользу США и России. Несмотря на то, что отечественные миллиардеры заняли освободившиеся ниши, ничего полезного они так и не сделали, никаких высокотехнологических товаров они производить не начали, это касается по-прежнему продажи ресурсов.

Ранее сообщалось, что следующим президентом США может стать миллиардер Илон Маск.