Блогер Васильев оценил перспективы сотрудничества Маска с Россией

Блогер Стас Васильев («Ай, как просто!») в эфире радио Sputnik поставил под сомнение перспективы сотрудничества Илона Маска с Россией.

Эксперт сравнил Маска с Анатолием Чубайсом и Михаилом Прохоровым, подчеркнув общую черту: цель — «максимизация прибыли». По мнению Васильева, российский рынок несовместим с бизнес-моделью Маска по трем причинам: регуляторные барьеры (жесткий контроль над ИТ-сектором и космической отраслью), ограниченная экономическая свобода для иностранных гигантов и отсутствие ниш для сверхприбылей в стиле Tesla или Starlink.

По его мнению, Маск останется символом «чужого» капитализма — эффективного, но неприемлемого в российских реалиях. Его путь лежит в юрисдикциях с либеральными нормами, тогда как РФ делает ставку на суверенные технологические цепочки.

Ранее отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что планирует посетить новые регионы России.