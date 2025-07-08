Отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что планирует посетить новые регионы России

Отец Илона Маска, Эррол Маск, выразил намерение посетить территории, которые стали частью Российской Федерации после 2014 года. Об этом он сообщил в интервью для программы «Центральный канал».

По его словам, он стремится лично увидеть жизнь людей на недавно присоединенных к России территориях. Запись разговора была опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

«Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией. Вот эти вот искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему», — отметил Эррол Маск.

Пару недель Эррол Маск уже приезжал в Россию, чтобы принять участие в международном форуме «Будущее 2050». На этом мероприятии он обсуждал перспективные бизнес-проекты и высоко оценил Москву как одну из лучших мировых столиц.

По мнению политологов, визит Эррола Маска был связан с желанием установить деловые связи с российскими компаниями, а не с позицией его сына Илона Маска, с которым у Эррола сложились непростые отношения.

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска высказался об убежище для сына в России. Он не поверил появившейся в СМИ информации. Также на громкие новости отреагировали в МИД РФ.