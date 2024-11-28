Блогер Васильев перечислил причины роста курса американской валюты

Впервые с марта 2022 года курс доллара превысил отметку в 110 рублей за доллар. По словам блогера Стаса Васильева, это все логично, курс доллара позже поднимется выше 120 рублей. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что имеются две ключевые причины этому: рост импорта перед Новым годом и сокращение экспорта в силу разного рода санкций.

По мнению эксперта, санкции в целом имеют отложенный эффект и все те ограничения, которые накладывали на нас еще в 2022−2023 годах, станут продолжать ронять рубль, а также они еще больше замедляют экспортные платежи. Инвесторы это понимают и стараются закупить еще больше долларов.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с ростом курса доллара.