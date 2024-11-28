Песков прокомментировал ситуацию с ростом курса доллара
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время визита Владимира Путина в Казахстан прокомментировал ситуацию с ростом курса доллара.
Данный вопрос ему задал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.
В ответ представитель Кремля поинтересовался, в какой валюте получает зарплату журналист.
Видео опубликовано в телеграм-канале Shot Проверка.
Таким образом, Песков намекнул, что рост курса доллара никак не отразится на благосостоянии россиян.
Пресс-секретарь добавил, что все расчеты между РФ и Казахстаном осуществляются в рублях или тенге, а граждане России получают зарплату в рублях.
Ранее сообщалось о том, что Песков назвал безответственными предложения передать Украине ядерное оружие.