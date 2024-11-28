Песков прокомментировал ситуацию с ростом курса доллара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время визита Владимира Путина в Казахстан прокомментировал ситуацию с ростом курса доллара.

В ответ представитель Кремля поинтересовался, в какой валюте получает зарплату журналист.

Видео опубликовано в телеграм-канале Shot Проверка.

Таким образом, Песков намекнул, что рост курса доллара никак не отразится на благосостоянии россиян.

Пресс-секретарь добавил, что все расчеты между РФ и Казахстаном осуществляются в рублях или тенге, а граждане России получают зарплату в рублях.

Ранее сообщалось о том, что Песков назвал безответственными предложения передать Украине ядерное оружие.