Блогер Васильев пояснил отсутствие необходимости в возвращении западных брендов в Россию

Блогер Стас Васильев выступил против возвращения западных брендов в нашу страну. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, компании, спонсирующие украинскую армию, не должны допускаться на отечественный рынок.

Блогер подчеркнул, что все это ему напомнило ситуацию в начале спецоперации, когда российские военные воевали на фронте, вся Россия за них переживает, отправляет гуманитарную помощь, а на МосБирже в то же время можно приобрести акции Lockheed Martin и этим проспонсировать киевский режим.

Ранее глава РСПП Шохин назвал условия, позволяющие вернуться иностранным компаниям в РФ.