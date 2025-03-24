Глава РСПП Шохин назвал условия, позволяющие вернуться иностранным компаниям в РФ

Отсутствие финансирования украинских вооруженных сил и недопустимость производства оружия и боеприпасов для Украины являются важными условиями для возвращения иностранных компаний в РФ. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он подчеркнул, что перевод процесса привлечения инвестиций в «ручной режим» с индивидуальным подходом к каждому инвестору может стать правильным шагом.

«А дальше можно дифференцировать в отличие, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее. Это тоже нормальный подход в условиях сложной геополитики, это неизбежно», — сказал Шохин.

Глава РСПП ранее также поднимал вопрос о том, что решения о возвращении компаний на российский рынок должны приниматься правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года множество западных компаний приняли решение покинуть российский рынок. Этот массовый уход был обусловлен как политическими, так и экономическими факторами, связанными с обострением геополитической ситуации и введением международных санкций против России.

Среди компаний, которые прекратили свою деятельность в России, оказались крупные бренды из различных секторов, включая розничную торговлю, автомобилестроение, финансовые услуги, энергетические и технологические компании. Многие из них закрыли свои магазины и прекратили поставки товаров.

В ответ на этот кризис правительство РФ стало активно поддерживать инициативы по привлечению альтернативных иностранных инвестиций и стимулированию внутренних производств, чтобы компенсировать последствия ухода западных брендов.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл условия возвращения западных компаний на рынок России.