Блогер Васильев пояснил, почему компания Apple является самой богатой компанией в мире

По словам блогера Стаса Васильева, американская компания Apple зарабатывает миллиарды долларов вовсе не на iPhone, а на приложениях. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что платформа Apple полностью закрыта, и никто посторонний туда зайти не может, в связи с чем каждый раз при покупке в игре или покупке приложения 30% от этого получает именно компания Apple.

По мнению эксперта, экономика приложений —является как раз тем, за счет чего Аpple является богатейшей компанией в мире.

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