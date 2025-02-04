Блогер Васильев пояснил, почему компания Apple является самой богатой компанией в мире
Блогер Васильев: компания Apple зарабатывает миллиарды вовсе не на айфонах
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По словам блогера Стаса Васильева, американская компания Apple зарабатывает миллиарды долларов вовсе не на iPhone, а на приложениях. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что платформа Apple полностью закрыта, и никто посторонний туда зайти не может, в связи с чем каждый раз при покупке в игре или покупке приложения 30% от этого получает именно компания Apple.
По мнению эксперта, экономика приложений —является как раз тем, за счет чего Аpple является богатейшей компанией в мире.
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