Экс-советник президента РФ Клименко пояснил, чьи голоса слышат пользователи обновленных айфонов

Владельцы iPhone столкнулись с необычной проблемой: из их смартфонов доносятся чужие голоса. Компания Apple пока воздерживается от комментариев. По словам главы совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, ничего необычного и тем более мистического в звучащих голосах из айфонов нет и проблема вовсе не в самих устройствах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что айфоны в целом только принимают сигнал. В данном случае дело касается сбоев на уровне базовых станций. Похожие случаи могли происходить и с иными устройствами. Причина в том, что при передаче данных через базовые станции провайдеров может произойти наложение сигналов.

По мнению экс-советника главы государства, вести поиски в данном явлении злого умысла компании Apple нет смысла. SIM-карта работает с сигналами базовой станции, где и могут происходить сбои. Проблема в вопросе приватности на самом деле имеет место быть, тем не менее она касается работы сетей связи, а не конкретного бренда смартфонов.

Он уточнил, что причиной наложения сигналов может стать нештатная работа оборудования на стороне провайдера, в связи с чем при обнаружении подобных сигналов важно обратиться к своему оператору связи, который проверит состояние сети.

Ранее он перечислил способы борьбы с применяющими ИИ мошенниками.