Блогер Васильев предложил сажать пилящих бюджет под видом импортозамещения

По словам блогера Стаса Васильева, в России стоит начать массово сажать тех, кто распиливает бюджет под видом импортозамещения. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что не для того выделяются деньги, чтобы привезли китайские товары и перепродали втридорога. Это уже не схема, это наглость фантастического масштаба. Таким образом, пока не начнут сажать, никакого импортозамещения не будет.

Ранее он пояснил важность масштабного рейда в «Москва-Сити».