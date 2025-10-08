Блогер Васильев раскрыл, как Россия может влиять на все мировые цены

Эксперты в области логистики все чаще обращают внимание на уникальное преимущество России в арктическом судоходстве. Как отметил в эфире радио Sputnik блогер Стас Васильев, лишь наша страна обладает технологическими возможностями для круглогодичного проводки судов через Северный морской путь благодаря самому мощному в мире ледокольному флоту.

По его словам, этот стратегический ресурс приобретает особое значение в современных геополитических условиях, когда традиционные транспортные маршруты становятся менее доступными. По мере ужесточения ограничений на авиаперелеты и другие виды сообщения, арктическая магистраль превращается в жизненно важную альтернативу для международной торговли.

Эксперт добавил, что развитие данного направления позволит России не только диверсифицировать транспортные потоки, но и получить существенное влияние на формирование мировых цен. Контроль над ключевой логистической артерией сравним по значимости с управлением таким объектом, как Суэцкий канал.

По его мнению, Северный морской путь становится не просто транспортным коридором, а стратегическим активом глобального значения. Его освоение и эксплуатация открывают перед Россией возможность занять принципиально новую позицию в мировой экономике, определяя условия товарных и финансовых потоков в масштабах всей планеты.

