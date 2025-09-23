Блогер Васильев раскрыл интересы современной капиталистической страны

Популярный блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik высказал провокационный тезис о том, что современное капиталистическое государство заинтересовано в дестабилизации психического здоровья своих граждан.

По его мнению, такая система нуждается в легко управляемых и внушаемых людях.

Васильев поясняет, что человек с неустойчивой психикой более восприимчив к пропаганде и манипуляциям, становясь идеальным объектом для контроля. Парадоксальным образом такие граждане не только пассивно потребляют навязываемые установки, но и активно превращаются в яростных защитников статус-кво, самостоятельно отстаивая принципы капитализма.

По его словам, это приводит к формированию общества, где критическое мышление и эмоциональная устойчивость становятся невыгодными, а иррациональное поведение, напротив, поощряется системой. В результате выстраивается порочный круг, где власть укрепляется за счет ослабления ментального здоровья населения.

Итогом подобной логики, как заключает блогер, становится циничный вывод: для капиталистического государства гораздо выгоднее превратить всю страну в «психов», чем иметь дело с самостоятельными и здравомыслящими людьми. Эта мысль вскрывает механизм, при котором система воспроизводит саму себя через деградацию сознания граждан.

Ранее он заявил, что в России следует ужесточить регулирование азартных игр.