Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, примет меры по отмене регулирования ESG, когда начнет свою работу в январе 2025 года. Такое мнение выразил старший аналитик Bloomberg Intelligence Роб Дю Бофф.

Это будет означать запрет на правила, установленные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), относительно раскрытия информации о корпорациях и фондах, а также требований Министерства труда к пенсионным фондам.

SEC уже испытывает давление со стороны республиканских политиков и корпораций, настаивающих на ослаблении правил, касающихся экологических, социальных и управленческих инициатив.

В начале текущего года SEC приняла решение о введении требований к раскрытию климатической информации, которые оказались значительно менее строгими, чем ранее предлагаемые в марте 2022 года.

Эти изменения произошли после поступления множества комментариев и угроз судебными исками по поводу предложений.

Кроме того, SEC предприняла шаги по борьбе с ложными маркировками ESG для инвестиционных фондов. Дю Бофф считает, что окончательная версия правил для ESG-лейблов вряд ли будет подготовлена в рамках Конгресса.

Аналитик также предполагает, что Трамп почти сразу же остановит фидуциарное правило Министерства труда, позволяющее пенсионным фондам учитывать ESG-факторы при инвестициях.

Ранее сообщалось, что в Турции считают, что Трамп будет эксплуатировать ресурсы Украины под видом помощи.