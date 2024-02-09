Bloomberg: без помощи США Украина может лишиться и траншей от МВФ

Если американская помощь Украине не будет одобрена в Конгрессе, Киев рискует лишиться и выплат от Международного валютного фонда, пишет Bloomberg.

Продолжение западного финансирования является условием кредитной программы МВФ на общую сумму $15,6 млрд.

Выделение следующего транша на $900 млн начнут рассматривать уже в этом месяце. Поэтому на Украине экстренно готовят запасной план, если помощь из США так и не поступит. Рассматриваются непопулярные меры, такие как повышение налогов и сокращение расходов. Еще от одной предлагаемой идеи окажутся не в восторге украинские банки. Правительство хочет заставить вкладывать средства в государственные облигации.

Украинскому руководству важно убедить эмиссаров фонда, когда они приедут в Киев, в том, что Украина сможет обслуживать долг и без американской помощи.

Ранее американский сенатор Томми Табервилл назвал выделение денег Киеву «бессмысленной и бесполезной мерой».