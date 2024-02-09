«Деньги на ветер»: американский сенатор Табервилл назвал бесполезной помощь Украине
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Выделение денег Киеву является бессмысленной и бесполезной мерой, заявил сенатор-республиканец от Алабамы Томии Табервилл в эфире Fox Business.
«Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине… Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер», — констатировал политик.
По его мнению, США не должны натравливать НАТО на Россию, а сесть за стол переговоров с президентом Путиным.
На днях законопроект, предусматривавший выделение денег Украине, Израилю и на укрепление южных границ США, не смог пройти процедурное голосование.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Джо Байден не достоин быть президентом США.