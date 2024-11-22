В России только одно предприятие выпускало модули для сжижения природного газа, и оно прекратило свою работу из санкций, которые были введены США в отношении РФ. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Журналисты сослались на группу наблюдения Земли, которая работает при Институте государственной политики Пейна в Колорадо. Ученые отслеживали работу предприятия компании «Новатэк», работавшего на территории Мурманской области. Завод подпал под санкции США, и с тех пор существенно снизил свою активность. По их мнению, ночное освещение на этом заводе стала близкой к нулю, что говорит о консервации производственных линий.

По данным аналитиков, этот завод единственный выпускал в России модули для работы предприятий, выпускающих сжиженный природный газ. Из-за этого РФ не удастся реализовать свои проекты по наращиванию производства СПГ в стране.

Ранее сообщалось, что Сербия обратилась к РФ с просьбой помочь ей построить трубопровод, через который она получит доступ к нефтяной магистрали «Дружба». Это позволит сербам облегчить вопрос поставок нефти в страну.