Сербия попросила Россию помочь с постройкой нового трубопровода

Сербия обратилась к России с просьбой поддержать реализацию проекта отвода, который через Венгрию позволит подключиться к нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-президента компании «Транснефть» Владимира Каланду.

Он отметил, что основной целью нового проекта является усиление независимости Сербии в вопросах нефтяных поставок, что должно привести к увеличению объемов сырья, поставляемого для внутреннего потребления.

Каланда подчеркнул, что российская сторона заинтересована этим предложением и готова помочь.

Проект отвода, который будет проходить через территорию Венгрии, имеет протяженность около 300 км. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил актуальность планов по строительству отвода еще в ноябре 2022 года. Ранее глава республики сообщил о завершении технико-экономического обоснования проекта к концу 2024 года.

Правительство Сербии уже утвердило строительство отрезка трубопровода длиной 128 км. Ожидается, что процесс строительства займет не менее двух-трех лет. В настоящее время Сербия получает нефть через Хорватию по нефтепроводу JANAF.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске и проходит через Брянск, разветвляясь на два направления — северное и южное. Северное — проходит через территорию Белоруссии в сторону Польши и Германии, а южное — через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.

Поставки российского сырья в Польшу были остановлены в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала того же года. Остальные страны продолжают получать нефть по южному направлению трубопровода.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что потребителям сжиженного природного газа (СПГ) из США пообещали появление очереди за российским топливом.