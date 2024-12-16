Как считают аналитики, немецкая экономика приближается к «точке невозврата», сообщил Bloomberg. В течение последних пяти лет экономика Германии испытывает стагнацию, и власти не могут изменить эту тенденцию.

В настоящее время объем экономики на 5% меньше, чем мог бы быть, если бы не пандемия коронавируса, указали в Bloomberg. Основные причины снижения ВВП связаны с энергетическим кризисом и проблемами в экспорте, отмечает агентство.

В Bloomberg считают, что большую часть дефицита будет сложно компенсировать из-за потери дешевых энергетических ресурсов из России и неспособности таких ключевых игроков, как Volkswagen и Mercedes-Benz Group, догнать китайских производителей автомобилей.

Вследствие экономического спада каждое немецкое домохозяйство теряет около €2,5 тыс. в год. Если парламент проголосует за вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца 16 декабря, внеочередные выборы могут предоставить возможность изменить курс.

Однако риски для экономики останутся, так как предложения политиков «недостаточно амбициозны для решения ключевых проблем».

Ранее сообщалось, что в последние месяцы наблюдается рост интереса среди немецких граждан к переезду в Россию. Основные причины такого желания заключаются в экономической стабильности на российском рынке.