В последние месяцы наблюдается рост интереса среди немецких граждан к переезду в Россию. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, основные причины такого желания заключаются в экономической стабильности на российском рынке, а также в здравой миграционной политике, действующей на территории страны.

По его словам, основные причины такого желания заключаются в экономической стабильности на российском рынке, а также в здравой миграционной политике, действующей на территории страны.

Нимайер добавил, что в России сейчас сохраняется уровень полной занятости, что делает страну привлекательной для мигрантов. Политик отметил, что в Германии нередко возникают проблемы с мигрантами, которые не всегда приносит пользу стране.

В отличие от некоторых европейских стран, где миграционные процессы часто сопровождаются трудностями и бюрократическими преградами, в РФ миграция контролируется более эффективно, позволяя иностранным работникам вносить вклад в развитие общества, подчеркнул эксперт.

Ранее Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях посоветовало жителям Германии запастись свечами и продуктами.