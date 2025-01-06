Bloomberg: европейцы стали сжигать газ быстрее, чем за последние семь лет

Страны Старого Света стали сжигать запасы голубого топлива быстрее, чем за последние семь лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Уточняется, что риск немедленной нехватки газа пока не грозит, однако такое использование голубого топлива может создать риски затруднения накопления запасов перед следующим отопительным сезоном, а также оказать неблагоприятное влияние на краткосрочные цены.

По информации Gas Infrastructure Europe, которая приводится в статье указанного СМИ, уровни в хранилищах сократились в общей сложности на 25 п.п. по сравнению с пиковым значением — подобного падения не было с 2018 года.

Отмечается, что в значительной части государств северо-западной Европы наблюдается похолодание, это в свою очередь может привести к дальнейшим изъятиям газа из хранилищ в ближайшее время, так как потребление голубого топлива для нужд отопления увеличивается.

Напомним, что заключенный пять лет назад договор о транзите отечественного газа в страны Старого Света по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. На сегодняшний день единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается «Балканский поток», принимающий топливо из «Турецкого потока».

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде раскритиковали решение Зеленского по поводу транзита отечественного голубого топлива.